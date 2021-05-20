تمديد استقبال طلبات الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس؛ اعتبارا من تاريخ 10/ 10/ 1442هـ وحتى 24/ 10/ 1442هـ؛ وفق الشروط والضوابط المعلنة. شروط إيفاد المعلمين للدراسة بالداخل





أن يكون القبول نهائيا غير مشروط.



إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا.



ألا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرا وفقا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية.



أن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارات التعليمية التابعين لها والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه.



ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة.



شروط برنامج الابتعاث للمعلمين



أن يكون المرشح حاصلا على 5 درجات في اختبار IELTS الأكاديمي.



أن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميا.



أن يكون القبول نهائيا غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية أو لمن حصل على مؤهله من خارج المملكة شرط معادلته.



أن يكون القبول والخطة الدراسية مترجما معتمدا ومصدقا من الملحقية التعليمية.



أن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية، إضافة إلى البحث والرسالة.



أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراه.





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