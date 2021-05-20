«الشورى» يفصل في مشروع الانضباط الوظيفي الاثنين المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الاثنين المقبل تقريرا مقدما من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، حيث أجرت اللجنة دراستها على مشروع النظام، وأنهت إعداد توصيتها بشأنه، تمهيدا لطرحه أمام المجلس لاتخاذ قراره اللازم بشأنه.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرا من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها، تمهيدا للمناقشة، إذ جاء من أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقريرا من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441 / 1442هـ حيث أتمت اللجنة دراسة تقرير مجمع الملك عبدالعزيز، وقدمت عليه عددا من التوصيات، تمهيدا لطرحه على المجلس للنقاش والمداولة.

إلى ذلك يبحث المجلس خلال جلسته التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد دراسة اللجنة للتقرير وتقديم عدد من التوصيات عليه.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما دعت في الوقت نفسه المجلس إلى التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة.

فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقريرا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441 / 1442هـ.

كما أدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وفي سياق أعمال الجلسة العادية الثلاثين من السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها الأربعاء القادم يحسم المجلس قراره بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد استماع المجلس لتقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

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