شكرا لقرائتكم خبر بعد مزاعم بتغير طعمها.. دراسة سجائر تثبت «لا فارق بينها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة حديثة أجراها باحثون سعوديون للتحقق من مزاعم اختلاف طعم السجائر بعد قرار اعتماد التغليف الموحد لها، لعدم وجود أي فارق بينها.

الدراسة أجريت بواسطة جمعية (شارك) للأبحاث الصحية ونشرت نتائجها خلال مايو الحالي في JMIR Publication.

وشمل فريق القائمين على الدراسة كلا من نورا الثميري، وئام بانجار، محمد الزمخشري، رشا المبارك، خالد القطان، زياد الخمعلي، مدى بسيوني، وناصر بن دحيم.

الملخص

بعد تنفيذ المملكة تغليفا موحدا لعلب السجائر استجابة لتوصية منظمة الصحة العالمية للمساعدة في تقليل معدلات التدخين، وبعد أسابيع قليلة من دخول القرار خيز التطبيق في أغسطس 2019، اشتكى عدد كبير من المدخنين عبر قنوات الإعلام المختلفة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال، Twitter)، من تغير حاد في طعم السجائر، ومن زيادة في السعال، حتى إن البعض زعم معاناته من ضيق تنفس أدخله المستشفى.

معلومات عن الدراسة:

الهدف الرئيس







تحديد ما إذا كان المدخنون قادرين على تمييز اختلاف في الطعم بين السجائر في العلب ذات التغليف الموحد والعلب التي تحمل العلامة التجارية الأصلية عندما يتم إخفاء هويتها تماما.



الهدف الثانوي





مراقبة وتيرة السعال الفوري أو ضيق التنفس.



الاستنتاجات:

بعد التحكم في الإحساس البصري واللمس، لم يتمكن المشاركون من التفريق بين السجائر ذات العلامات التجارية والسجائر المعبأة بشكل عادي من حيث التذوق أو التسبب في ضيق التنفس أو السعال الفوري.

ومن المثير للاهتمام أن المشاركين لم يتمكنوا من تحديد علامتهم التجارية المفضلة.

كيفية إجراء الدراسة





اختيار 18 مشاركا في الدراسة تتجاوز أعمارهم 18 سنة، وإجراء اختبارات لهم قبل بدء التجربة وكان مجموع التجارب 108 تجارب.



تلقى المشاركون 6 أنواع مختلفة من السجائر بعضها من علامتهم التجارية المفضلة وبعضها من علامات تجارية أخرى مع عنصري تحكم.



ارتدى المدخنون نظارات الواقع الافتراضي وقفازات لعدم تأثير الملمس على حكمهم على السجائر.



النتائج