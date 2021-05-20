رصد 22 مخالفة بالمواقع السياحية في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية خلال حملة واسعة على مرافق الأغذية ومغاسل الملابس بأنحاء المحافظة، 22 مخالفة لاشتراطات النظافة وصحة البيئة في 68 مرفقا تجاريا شملت المطاعم والمطابخ والكفتريات ومحلات بيع المواد الغذائية والمغاسل. وأكدت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن حملة (امتثالك أمانة) مستمرة في جميع المواقع، وتنفذ الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية برنامجا رقابيا موسميا مكثفا، وترفع تقارير هذه الحملات لأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي وما جرى اتخاذه حيال المحلات والمرافق المخالفة من جزاءات وعقوبات رادعة.



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