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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1330 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1055 حالة ووفاة 13، داعية إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). إجمالي الحالات 437,569 المتعافون 421,726 الوفيات 7214 النشطة 8629 الحرجة 1365 الحالات الجديدة بحسب المناطق مكة المكرمة 381 الرياض 350 الشرقية 161 المدينة المنورة 115 عسير 77 جازان 72 تبوك 41 القصيم 41 حائل 32 نجران 27 الباحة 13 الحدود الشمالية 13 الجوف 7

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