شكرا لقرائتكم خبر 1330 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1055 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
إجمالي الحالات 437,569
المتعافون 421,726
الوفيات 7214
النشطة 8629
الحرجة 1365
الحالات الجديدة بحسب المناطق
مكة المكرمة 381
الرياض 350
الشرقية 161
المدينة المنورة 115
عسير 77
جازان 72
تبوك 41
القصيم 41
حائل 32
نجران 27
الباحة 13
الحدود الشمالية 13
الجوف 7
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.