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1330 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1055 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1330 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1055 حالة ووفاة 13، داعية إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر، للحد من انتشار فيروس ، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

إجمالي الحالات 437,569

المتعافون 421,726

الوفيات 7214

النشطة 8629

الحرجة 1365

الحالات الجديدة بحسب المناطق

مكة المكرمة 381

الرياض 350

الشرقية 161

المدينة المنورة 115

عسير 77

جازان 72

تبوك 41

القصيم 41

حائل 32

نجران 27

الباحة 13

الحدود الشمالية 13

الجوف 7

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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