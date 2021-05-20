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السعودية | السفير العنزي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى سلطنة عُمان

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى سلطنة عُمان عبد الله بن سعود العنزي، نسخة من أوراق اعتماده، لمعالي وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك خلال استقباله له بديوان عام وزارة الخارجية العُمانية اليوم.

وقد رحب معاليه بالسفير العنزي، وتمنى له التوفيق في أداء مهام عمله وللعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية العُمانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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