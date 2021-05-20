الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - حائل

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط عدد من قائدي المركبات مارسوا التفحيط بحائل ونشروا مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعريض حياة الآخرين للخطر

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: مرور منطقة حائل يضبط عددًا من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

الإحالة للهيئة المرورية

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

المرور السعودي يحذر من التباطؤ

وقال المرور في وقت سابق إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

وفي سياق متصل أعاد المرور السعودي التذكير بشروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح المرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال المرور السعودي إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.



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