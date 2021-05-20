6 وصايا تحميك من خطر السكتة الدماغية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يتعرض الكثير من الأشخاص للسكتة الدماغية المفاجئة، والتي تكون نتيجة عدم قدرة الدم على نقل كمية الأكسجين والجلوكوز اللازمة إلى خلايا المخ ، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية المفاجئة، والتي قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم إسعاف المريض بشكل فوري، ويظل السؤال كيف يمكن الوقاية من السكتة الدماغية وأعراضها.

نقص إمدادات الدم:

ويقول استشاري المخ والأعصاب الدكتور سمير فلمبان لـ”متابعات الخليج 365“: إن السكتة الدماغية عبارة عن اضطراب الدورة الدموية المفاجئة ، وبالتالي نقص في إمدادات الدم إلى الدماغ ، والغالبية العظمى من حالات السكتات الدماغية تنتج عن جلطة دموية تسد الوعاء الدموي في الدماغ، وقد تنشأ مثل هذه الجلطة في المخ نفسه أو من أحد أجزاء الجسم ومن ثم تنتقل عبر الدم إلى المخ ، من الممكن أيضًا أن تحدث السكتة الدماغية عن طريق تكلس الأوعية الدموية والذي يعرف بتصلب الشرايين.

الوراثة وارتفاع الضغط:

وعن أسباب حدوث السكتات الدماغية قال: هناك عدة عوامل تسهم وتساعد في حدوثها مثل عامل الوراثة ، فإذا حدثت السكتات الدماغية في أفراد من الأسرة أو إذا كان بعضهم يعاني من الأمراض التي تعزز السكتات الدماغية، فإن خطر الإصابة بالمرض يزداد أيضًا ، كما أن ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأسباب شيوعًا لمرض تصلب الشرايين وبالتالي أخطر عوامل الإصابة بالجلطة الدماغية ، والرجفان الأذيني هو شكل من أشكال عدم انتظام ضربات القلب، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى خمس مرات ، كما أن التقدم بالعمر لا يعد أحد عوامل الإصابة بالجلطة الدماغية. إذ ما يقرب من نصف مرضى السكتة الدماغية أكثر من 75 سنة.

(6) نصائح هامة

وحول كيفية الوقاية من السكتات الدماغية اختتم الدكتور فلمبان بالقول:

هناك (6) نصائح هامة وهي:

⁃ المحافظة على ضغط الدم المستقر

أي في معدلاته الطبيعية، حيث إن عدم السيطرة على ضغط الدم وارتفاعه يساهم بشكل كبير في التعرض للسكتة الدماغية، فإذا كان الفرد مصابًا بضغط الدم فعليه مراقبة مستوى ضغط الدم لديه، وإن كان مرتفعًا يجب خفضه بالنظام الصحي وحتى باستعمال الدواء.

⁃ ممارسة الرياضة، إذ تعتبر التمارين الرياضية مهمة للوقاية من السكتة الدماغية، حيث إنها تساعد على عمل الدورة الدموية بشكل أفضل والتخلص من الوزن الزائد، فالمشي نصف ساعة يوميًا يعزز الحماية من السكتات الدماغية.

⁃ تخفيف الوزن، فالوزن الزائد يعد من العوامل المسببة للسكتة الدماغية، ولهذا يجب على من يعانون زيادة الوزن السعي بإنقاصه، والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم التي تؤدي إلى ارتفاع معدل ضغط الدم وبالتالي يكون الإنسان أكثر عرضة للسكتة الدماغية.

⁃ مراقبة الكوليسترول، فارتفاع معدل الكوليسترول بالدم يعتبر من أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية، ولهذا من المهم السيطرة على معدل الكوليسترول من خلال تناول الأطعمة الصحية، والحد من تناول الدهون غير الصحية، مع الحرص على تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الألياف.

⁃ تجنب التدخين، فإذا كان الفرد من المدخنين فعليه بالإقلاع فورًا عن التدخين الذي يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية والأمراض التي تصل حدتها إلى السكتة الدماغية والجلطات القلبية.

⁃ المحافظة على معدل السكر بالدم، فإذا كان الفرد من مرضى السكري فعليه عدم إهمال العلاج، حيث إن ارتفاع معدل السكر بالدم يزيد من تلف الأوعية الدموية، مما يزيد من احتمالية التعرض للسكتات الدماغية.



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