الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

سماء غائمة وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس يوم غد الجمعة في المملكة 9/ 10/ 1442 الموافق 21 مايو الجاري.

هطول أمطار رعدية

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

نشاط في الرياح

كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

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