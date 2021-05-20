شكرا لقرائتكم خبر زيارة مشروطة لمصابي كورونا بمكة لا تتجاوز 4 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمح التجمع الصحي بمكة المكرمة ممثلا في مستشفى النور التخصصي بزيارة المرضى للحالات المؤكدة والمشتبهة بفيروس كورونا، في حالات استثنائية على ألا تزيد مدة الزيارة عن 4 دقائق، وفقا للحالات الصحية للزائرين في تطبيق توكلنا (محصن) ويمنع دخول أي زائر مصاب أو مخالط أو غير محصن.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإنه يسمح بزيارة المصابين بفيروس كورونا وفقا للبروتوكولات والاشتراطات الصحية في هذا الخصوص كعدم الاتصال المباشر بالمرضى، فيما سمح المستشفى بمرافقة المرضى وفقا للحالة الصحية في تطبيق توكلنا (محصن) ويستثنى من غير المحصنين الحالات التي تستدعي ضرورة المرافقة على أن تكون في أضيق الحدود.

ووفقا للإجراءات الاحترازية حسب توصيات (وقاية) ألزم التجمع الصحي الزائرين لأقاربهم المنومين بالمدينة الطبية بتسجيل بيانات الزائر في موقع المدينة الطبية بحد أقصى زائرين اثنين لأقسام العناية المركزة، وأربع زوار لأقسام التنويم لأقارب المريض من الدرجة الأولى مع إبراز ما يثبت ذلك.

واشترط عددا من الاشتراطات للسماح بزيارة أقارب المنومين في المستشفيات منها أن تقتصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى المدون في النظام الطبي لكل مريض، ومنع إحضار المأكولات والمشروبات خلال الزيارة.

البروتوكولات الصحية لزيارة المرضى:

1 تعقيم اليدين قبل وبعد زيارة المريض.

2 ارتداء الكمامة والتغطية الكاملة للفم والأنف والالتزام بالتباعد.

3 مغادرة المنشأة فور الانتهاء من الزيارة.

4 أن تقتصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى.

5 يسمح لزائرين اثنين لكل مريض.

6مدة الزيارة لا تتجاوز 20 دقيقة.

7 منع زيارة المرضى للحالات المؤكدة أو المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

8 ألا يكون الزائر ضمن الفئات الأكثر عرضة للتضرر والعدوى.

9 منع جلب الأطعمة والمشروبات أثناء الزيارة.

10يمنع دخول الزائر الذي تظهر عليه أعراض الفيروس.