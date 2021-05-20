تقويم أكاديمي صيفي بجامعة الإمام عبدالرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أمس، اعتماد التقويم الأكاديمي للفصل الدراسي الصيفي الذي يبدأ من الأحد المقبل، ويستمر إلى 3 ذي الحجة المقبل. وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله آل مريح، على أهمية إطلاع الطلبة الراغبين بالدراسة في الفصل الصيفي على التقويم الأكاديمي الذي يشمل مواعيد وإضافة المقررات الدراسية ومواعيد تقديم طلبات التحويل من داخل وخارج الجامعة، منوها إلى أن الدراسة في الفصل الصيفي ستكون -عن بعد- للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية.



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