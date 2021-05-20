ضبط 200 شخص في تجمعين مخالفين بجازان ونجران

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وأفاد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة، ضبطت 130 شخصا بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19) ولائحة الحد من التجمعات.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
فيما أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن الجهات المختصة بشرطة محافظة صامطة ضبطت 70 شخصا في أحد المنازل بقرية الدغارير، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19) ولائحة الحد من التجمعات.
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