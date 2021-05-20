شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن المساجد التي أعيد فتحها 6 بمنطقة مكة المكرمة، و4 بمنطقة الرياض، و3 بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة جازان، ومسجد في كل من الشرقية والحدود الشمالية.
وبينت أن تلك الإجراءات اتخذت من أجل الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.
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