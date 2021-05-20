شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس افتتاح 17 مسجدا بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 6 مناطق، ليصل مجموع ما جرى الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 103 أيام 1240 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي أعيد فتحها 6 بمنطقة مكة المكرمة، و4 بمنطقة الرياض، و3 بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة جازان، ومسجد في كل من الشرقية والحدود الشمالية.

وبينت أن تلك الإجراءات اتخذت من أجل الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.