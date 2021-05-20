شكرا لقرائتكم خبر دعوة القادمين للمملكة من مواطني دول الخليج لتسجيل اللقاحات الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات الكترونيا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.
يأتي ذلك تماشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.
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