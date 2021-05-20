القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية الباكستانية يرتدي سترة أمنية داخل مركبته. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه إشارة إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يرتدي سترة أمنية داخل مركبته، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض عليه، وهو مقيم بلوشي، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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