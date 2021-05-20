مسرح مفتوح وألعاب ترفيهية بمهرجان بيش للتسوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مهرجان محافظة بيش للتسوق والترفيه تقديم فعالياته بمقر المهرجان الواقع بالمدخل الجنوبي للمحافظة، وسط حضور من الأهالي والزوار من مختلف محافظات منطقة جازان، للاستمتاع بالبرامج الترفيهية المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية وتلهم الإبداع والخيال والتعلم وتنشيط الفكر لدى الأطفال. ويضم المهرجان العديد من وسائل الجذب والترفيه كالبوفيهات والمقاهي المصغرة، وخيمة تسوق تحتوي على العديد من المحلات التجارية من ملابس ومستلزمات نسائية ورجالية، وركن الأسرة المنتجة، ومسرح مفتوح وألعاب ترفيهية وغيرها من الفعاليات الأخرى.



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