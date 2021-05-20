ربط الشهادة الصحية في منشآت الغذاء باجتياز اختبار التثقيف الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قرارا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين باجتياز اختبار التثقيف الصحي بالمراكز التنفيذية للاختبار بالمملكة وفق برنامج التثقيف الصحي، وذلك لرفع مستوى الوعي لدى العاملين بها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية وتجنب الممارسات الصحية الخاطئة، وسيقدم البرنامج بلغات مختلفة حسب جنسية العامل ويغطي الأنشطة المستهدفة. وفوضت الوزارة أمانات المناطق أو من ينوب عنهم بإطلاق الخدمة والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار في نطاق إشراف الأمانة والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها، على أن تبدأ كل أمانة بتفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف الصحي بعد التحقق من استكمال منشآت التدريب الأهلية والمراكز التنفيذية للاختبار لمتطلبات البرنامج (التراخيص.. التجهيزات)، الواردة بدليل البرنامج، كما تعد الأمانة تقارير دورية كل شهرين، بمشاركة الاستشاري للرفع بما تم إنجازه على مستوى الأمانات والبلديات في المحافظات، وما بقي، مع خطة استكمال تنفيذ البرنامج على مستوى الأمانة. أبرز أهداف تطبيق برنامج التثقيف الصحي:





تدريب وتثقيف العاملين على التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة.



الارتقاء بسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للحد من حوادث التسمم الغذائي.



التأكد من تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية.



الإشراف المباشر من الوزارة على البرنامج والأمانات على المراكز التنفيذية للاختبار.



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