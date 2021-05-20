إصدار 1197 رخصة بناء في مكة منذ بداية 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وكالة التنمية العمرانية بأمانة العاصمة المقدسة 1197 رخصة بناء منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة. وبينت الأمانة أنه يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة إصدار تصاريح بناء المنشآت بجميع أنواعها عبر المكاتب الهندسية المعتمدة بالعاصمة المقدسة من خلال التقديم عبر البوابة الالكترونية وإرفاق الملفات الفنية في المكتب الهندسي وتسديد الرسوم واستيفاء كافة شروط البناء. وتعمل الأمانة على تحسين البيئة العمرانية بمكة المكرمة وتسهيل جميع إجراءات البناء وتحسين تجربة العملاء وتوفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات والمحافظة على معايير الجودة؛ تحقيقا لرؤية التحول الرقمي في القطاع البلدي.

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