شكرا لقرائتكم خبر ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، في بيانه أمس، أنه جرى ضبط جرافتين و3 شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية والباكستانية وطبقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.