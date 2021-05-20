إنجاز مشروع حديقة الملك عبدالعزيز بنجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة نجران إنجاز أعمال مشروع حديقة الملك عبدالعزيز شرق مدينة نجران على مساحة 36312 م2، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 4.909.278 ريالا. وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الأمانة تولي مشروعات أنسنة المدن والمنتزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة اهتماما كبيرا، لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة إلى كونها تشكل متنفسا لأهالي مدينة نجران وسكانها لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم، إضافة إلى المشروعات التطويرية والخدمية التي تنفذها الأمانة بما يعزز دورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.



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