شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الجوازات": يمكن للقادمين إلى المملكة الحصول على اللقاحات المعتمدة فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح اللواء خالد الصيخان، مدير عام الجوازت لشؤون التقنية، أنه يمكن للقادمنين إلى المملكة الحصول على اللقاحات المعتمدة فيها.

وقال "اللواء خالد" خلال حديثه لقناة "الإخبارية": "يمكن للقادمين الحاصلين على اللقاحات الأربعة المعتمدة في السعودية التمتع بكافة خدمات توكلنا بعد الدخول إلى البلاد".

وأضاف: "هناك4 لقاحات معتمدة من قبل الجهات المعنية ويستطيع الزائرين التسجيل في المنصة والقدوم والتسجيل".