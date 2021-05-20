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بالفيديو.. "الجوازات": يمكن للقادمين إلى المملكة الحصول على اللقاحات المعتمدة فيها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح اللواء خالد الصيخان، مدير عام الجوازت لشؤون التقنية، أنه يمكن للقادمنين إلى المملكة الحصول على اللقاحات المعتمدة فيها.

وقال "اللواء خالد" خلال حديثه لقناة "الإخبارية": "يمكن للقادمين الحاصلين على اللقاحات الأربعة المعتمدة في التمتع بكافة خدمات توكلنا بعد الدخول إلى البلاد".

وأضاف: "هناك4 لقاحات معتمدة من قبل الجهات المعنية ويستطيع الزائرين التسجيل في المنصة والقدوم والتسجيل".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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