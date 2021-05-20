شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: العائلة السعودية تم إجلاؤها من الهند ويشتبه إصابتها بالسلالة الهندية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور محمد المعني، استشاري العناية المركزة في مدينة الملك فهد الطبية، عن العائلة السعودية التي تم إجلاؤها من الهند واشتباه إصابتها بالسلالة الهندية.

وقال "المعني" خلال لقائه بقناة "الإخبارية": "العائلة السعودية التي تم إجلاؤها من الهند مشتبه بإصابتها بالسلالة الهندية المتحورة".

وأضاف: "لم يتم تأكيد ذلك وما زال يشتبه أنها قد تكون مصابة بالسلالة الهندية المتحورة.. وأخذت جميع العينات وأرسلت إلى مختبرات المركز".

وأوضح أنه سيتم دراسة سلالة الفيروس الذي أدى إلى إصابتهم قبل التأكد إن كان هو من السلالة الهندية الجديدة أو لا.

كما كشف "المعني" أن السلالة الهندية تكون أكثر قدرة على الانتشار بين الأفراد فيسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لدى الافراد في المجتمع.