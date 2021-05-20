شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: المملكة ترحب بجهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية تسببت في التصعيد، مشيرًا إلى أن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني انتهاك للمواثيق الدولية.

وقال "الأمير فيصل" في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة ترفض الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا: "العنف لا يجلب إلا العنف ويزيد من الصراع".

وأكد وزير الخارجية أن يجب الوصول لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام، مبينًا أن المملكة ترحب بجهود التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.