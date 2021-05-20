شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. موعد تطبيق قرار عدم دخول أي زائر إلى المراكز التجارية دون أخد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تطبق المراكز التجارية في الرياض الاشتراطات والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ومن المقرر، وفقا لـ"الإخبارية"، أن يدخل قرار عدم دخول أي زائر إلى المراكز التجارية والمقرات الحكومية ومراكز التربية في الرياض دون أخد اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد في 22 من ذي الحجة المقبل.

يذكر أن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، أطلع مؤخراً، على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة.

وأسفرت الجولات الرقابية المنفذة، خلال الفترة الماضية، عن رصد (13531) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (255) منشأة.