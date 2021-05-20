شكرا لمتابعة خبر عن شروط واجراءات احترازية تتخذها أوكرانيا لدخول الزائرين إليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت سفارة المملكة في أوكرانيا عن الاشتراطات والاجراءات الاحترازية التي تضعها السلطات هناك لدخول الزائرين إلى البلاد.

وتشتمل هذه الإجراءات على وجود حجوزات مؤكدة للعودة بالإضافة إلى الحجز المؤكد للفندق، ووجود وثيقة تأمين صحي تشمل تغطية علاج فيروس كورونا.

كما تتضمن الاإجراءات وجود فحص PCR نتيجته سلبية بمدة لا تزيد على 72 ساعة قبل القدوم إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن مدة الزيارة من دون تأشيرة هي 90 يومًا.

كما نوهت السفارة أن أوكرانيا ليست عضواً في اتفاقية تأشيرة "الشنغن".