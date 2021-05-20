شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري : نتوقع أن تكون جرعات لقاح كورونا "سنويا" في المستقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

توقع استشاري أمراض معدية، على الشهري، أن تكون جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد سنويا في المستقبل.

وأضاف، خلال حديثه بقناة "الإخبارية"، أن جرعتين من لقاح "فايزر" ستكون كافية لتوفير مناعة، لكنها ستنخفض بعد فترة لذلك فقد يحتاج المرء لجرعة كل سنة.

وأكد عدم وجود أي توصيات رسمية حتى الآن بشأن الجرعات السنوية لقاح كورونا، لكن من المتوقع أن نحتاج لمثل هذه الجرعات في المستقبل.