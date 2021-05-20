وفد سعودي يشارك في مؤتمر العمل الدولي

يشارك وفد سعودي برئاسة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، بأعمال الدورة الـ «109» لمؤتمر العمل الدولي، والذي افتتحت أعماله للفترة الأولى اليوم، وتستمر حتى الـ 19 من يونيو المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي

وناقش المشاركون في المؤتمر تقرير المدير العام بعنوان أزمة (كوفيد-19) على عالم العمل، والهدف الإستراتيجي للحماية الاجتماعية الذي يأتي ضمن متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر أيضا، برامج وميزانية المنظمة، وتقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة من 2021 - 2024م.

وانضمت المملكة للمنظمة عام 1976 وصادقت على أولى اتفاقياتها في عام 1978م من أصل 18 اتفاقية تم المصادقة عليها، حيث تعد مشاركة المملكة السنوية امتدادًا لجهودها المستمرة في إيصال موقفها حول القضايا العمالية الدولية، وسعيها المتواصل لتعزيز العلاقات الدولية والثنائية، بالإضافة إلى تفعيل دورها المميز والمؤثر في المجتمع الدولي.