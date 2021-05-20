التعليم: تمديد فترة تلقي طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد للدراسة بالداخل

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج الإيفاد للدراسة بالداخل.

ويكون التمديد، اعتبارًا من تاريخ 10/10/1442هـ حتى 24/10/1442هـ، وفق الشروط والضوابط المعلنة.

وتتضمن شروط برنامج الإيفاد للدراسة بالداخل (شاغلي الوظائف التعليمية) ما يلي

- أن يكون القبول نهائيًّا غير مشروط بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة إنجليزية.

- ارفاق خطة دراسة معتمدة من عمادة الدراسات العليا بحيث لا يقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات على ألا يتعدى كامل مدة الدراسة 4 فصول دراسة للماجستير وستة فصول للدكتوراه.

- ألا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرًا وفقًا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص باستثناء من كانت دراسته وفق برنامج صباحي انتظام، وتم تنفيذه في الفترة المسائية لظروف جائحة كورونا

- أن يجتاز المرشحون المقابلة الشخصية بالإدارة التعليمية والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه، وألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة دراسة، ويتم أخذ التعهد اللازم.