بالأرقام.. خريطة التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث التعافي من إصابات كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مُسجّلةً 311 حالة، تلتها جدة بـ126 حالة، ثم مكة المكرمة 59، والهفوف45، وينبع 31. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت الطائف 26حالة تعاف، ثم كل من (المدينة المنورة والليث) 24، والمظيلف 22، وتبوك والدمام 19 حالة لكل منهما، تلتهما (أبها وخميس مشيط والمبرز) بـ16 حالة لكل منها، ثم (المضة والخفجي) 10 حالات تعاف لكل منهما.

وفي المرتبة التالية، جاءت (حوطة بني تميم وبلجرشي ووادي الدواسر) بـ9 حالات تعاف لكل منها، ثم (عرعر والخبر وضرما) 8 حالات، و(العيدابي وعفيف والقريع وبللسمر) 7 حالات، تلتها( رفائع الجمش وبريدة وجازان والنماص والنعيرية) بـ6 حالات.

وسجلت كل من (الدرب ونجران والزلفى وعنيزة ومليجة وبقيق والكامل والبدائع وحفر الباطن 5 حالات تعاف)، ثم (سميراء والمجمعة والجبيل والقطيف والحائط وأحد المسارحة وظهران الجنوب وأملج وطبرجل) 4 حالات تعاف.

وبعدها جاءت كل من( الأسياج والطوال والعارضة والدلم والظهران ومهد الذهب والقنفذة والقويعية والحرث وأضم) بـ3 حالات لكل منها، ثم (الحرجة وثار وسكاكا والغزالة وعيون الجواء والعيون وخيبر وشرورة وصامطة وبيش وتربة ورفحا والمذنب والدرعية ووادي الفرع والريث والفرشة والبشائر) بحالتي تعاف لكل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (موقق وثول والدائر والشنان وعقلة الصقور والباحة وأبوعريش ورنية والمخواة والبجادية وقصيباء ويدمة وصفوى والحناكية وظلم والمجاردة والعلا والمزاحمية وشقراء وتمير والعيص وفيفا ورجال ألمع وقرية العليا وثيلان) بتسجيل كل منها حالة تعافٍ واحدة.

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