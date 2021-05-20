الصحة: لا يمكن لمستكملي لقاح كورونا الحصول على أنواع أخرى

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه لا يمكن لمستكملي جرعات لقاح كورونا الحصول على أنواع أخرى بعد الانتهاء من التطعيم.

وقالت الوزارة، إنَّ التوصيات الحالية (بشأن الحصول على لقاح كورونا) تتضمن أن تكون الجرعات التي يتلقاها الشخص من نفس الشركة المصنعة للقاح.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «هل يجب على من أكمل جرعات اللقاح الصيني (سينوفارم) أخذ جرعات لقاح فايزر مرة أخرى؟».

وفي شأن ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1055 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 437569، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 421726، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7214 حالة.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. خريطة التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية