50 جهة سعودية تتابع مبادرات وبرامج «الألكسو»

اطلعت اليوم 50 جهة سعودية من مؤسسات ومنظمات حكومية وخاصة وغير ربحية، على رؤية وتطلعات ومبادرات وبرامج المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان «الألكسو في السعودية»، وسط حضور قيادات «الألكسو» برئاسة المدير العام الدكتور محمد ولد أعمر ، ومشاركة 70 قائداً من القيادات السعودية في القطاعات ذات الصلة.

جاء اللقاء بناء على توجيه الأمير بندر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتضمن عرضاً لبرامج ومبادرات المخططة لها خلال للعامين 2021 و2022م، بقطاعات التربية والثقافة والعلوم وتقنية الاتصالات.

واتفق الحضور على اعتماد لقاء «الألكسو في السعودية»، ليصبح مناسبة تعقد بشكل سنوي بين المنظمة والمؤسسات والمنظمات السعودية ذات الصلة بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

وأبدى المدير العام لمنظمة «الألكسو»، خالص الشكر للمملكة قيادةً وحكومة وشعبًا على دعمها للمنظمة، ولوزير الثقافة على تمكينه للمنظمة من أداء رسالتها في أفضل الظروف بما تقدمه للدول العربية من خطط ودراسات واستراتيجيات مستقبلية وبرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة، خاصة تأمين تعليم جيد ومنصف وشامل ومدى الحياة.

وأكد ممثل المملكة عضو المجلس التنفيذي لـ«الألكسو». هاني بن مقبل المقبل أن هذا اللقاء للاستفادة من المنظمة ومن تجاربها الرائدة بمجالات تخصّصها ومنحها فرصًا لمزيد التواصل على مستوى المؤسسات الوطنية التي تعنى بالشأن التربوي والثقافي والعلمي وعقد شراكات معها، مضيفا: الاستكشاف والتعرف على الفرص المتاحة للسعودية للعمل مع الألكسو يمثل التوجيه الذي نعمل عليه.

يذكر أن العلاقة بين السعودية ومنظمة «الألكسو» تمتد إلى 51 عاماً من تأسيس المنظمة، وشهدت مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا بعدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، آخرها إطلاق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع «الألكسو».أول مبادرة من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين العرب مبادرة «الموهوبون العرب»، إضافة إلى اختيار ممثل المملكة عضو المجلس التنفيذي للمنظمة هاني بن مقبل المقبل عضوًا في لجنة إعداد الخطة الأستراتجية للمنظمة 2023- 2028م، ومشاركة 10 جهات وطنية في إبداء مرئياتها حول الخطة الإستراتيجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" (2023- 2028م)، من خلال ورشة العمل الوطنية التي أقيمت في يناير الماضي في مدينة الرياض.