اخبار السعوديه

المبعوث الأمريكي لليمن يثمّن جهود ولي العهد لوقف التوتر في المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكد أنه لا سلام دون التزام الحوثيين..

ثمّن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم الخميس، جهود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير ، لإيقاف التوتر والصراع في المنطقة. 

وبحسب العربية، أكد ليندركينج، أن المحادثات الإيرانية خطوة بناءة، مضيفًا: نقدر جهود لإيقاف التوتر والصراع في المنطقة. وأكد ليندركينج، أنه لا سلام بدون التزام الحوثيين.

وشدد ليندركينج، على أن بلاده ملتزمة بالتشاور مع الحلفاء، وعلى إيران وقف زعزعة المنطقة، قائلًا: حان الوقت لدعم إيران محادثات السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن قرار رفع العقوبات عن الحوثيين كان يهدف لتخفيف الوضع الإنساني.

وفي وقت سابق، هدّد ليندركينج، ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.

اقرأ أيضًا: 

المبعوث الأمريكي لليمن يهدد الحوثيين بفرض عقوبات في حالة لم يتوقف هجوم مأرب

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا