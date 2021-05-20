المبعوث الأمريكي لليمن يثمّن جهود ولي العهد لوقف التوتر في المنطقة

ثمّن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم الخميس، جهود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، لإيقاف التوتر والصراع في المنطقة.

وبحسب العربية، أكد ليندركينج، أن المحادثات السعودية الإيرانية خطوة بناءة، مضيفًا: نقدر جهود ولي العهد السعودي لإيقاف التوتر والصراع في المنطقة. وأكد ليندركينج، أنه لا سلام بدون التزام الحوثيين.

وشدد ليندركينج، على أن بلاده ملتزمة بالتشاور مع الحلفاء، وعلى إيران وقف زعزعة المنطقة، قائلًا: حان الوقت لدعم إيران محادثات السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن قرار رفع العقوبات عن الحوثيين كان يهدف لتخفيف الوضع الإنساني.

وفي وقت سابق، هدّد ليندركينج، ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.

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