وكالات السيارات تتفاعل مع مبادرة وزارة التجارة بإطلاق خدمة الرقم المجاني 800

تفاعلت 24 وكالة سيارات مع مبادرة وزارة التجارة بشأن قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ9200 إلى الرقم المجاني 800 ابتداء من اليوم الخميس.

وكانت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ألزمت وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك؛ حرصًا على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.

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