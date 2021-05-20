رسميا.. توقف إنترنت إكسبلورر عن العمل منتصف 2022

بعد أكثر من 25 عامًا، أصبحت مايكروسوفت مستعدة تمامًا لإنهاء عهد متصفح الويب المتقاعد - إنترنت إكسبلورر، حيث تدعي الشركة أن متصفح الويب القديم، لم يستخدمه معظم المستهلكين لسنوات.

وينهي عملاق التكنولوجيا دعم إنترنت إكسبلورر فى 15 يونيو 2022، حيث قالت الشركة «نعلن أن مستقبل إنترنت إكسبلورر على Windows 10، سيكون في مايكروسوفت Edge، حيث سيتم إيقاف تطبيق إنترنت إكسبلورر 11 لسطح المكتب، وسيخرج عن الدعم في 15 يونيو من العام 2022، لإصدارات معينة من Windows 10».

وتذكر الشركة أيضًا أن متصفح مايكروسوفت Edge لديه وضع IE، الذي سيمكن المستخدمين من تجربة متصفح الويب، حيث قالت «يحتوي مايكروسوفت Edge على وضع إنترنت إكسبلورر «وضع IE» مضمنًا، بحيث يمكنك الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات القديمة، المستندة إلى إنترنت إكسبلورر مباشرةً من مايكروسوفت Edge».

وفي العام الماضي، بدأت مايكروسوفت عملية قتل إنترنت إكسبلورر، حيث أنهت الشركة دعم إنترنت إكسبلورر 11، لتطبيق مايكروسوفت Teams على الويب العام الماضي، وتخطط الشركة أيضًا لقطع المتصفح عن الوصول إلى خدمات مايكروسوفت 365، في وقت لاحق من هذا العام، ولن يدعم إنترنت إكسبلورر 11 خدمات مايكروسوفت عبر الإنترنت، مثل OneDrive و Office 365 و Outlook والمزيد بدءًا من 17 أغسطس 2021.