وينهي عملاق التكنولوجيا دعم إنترنت إكسبلورر فى 15 يونيو 2022، حيث قالت الشركة «نعلن أن مستقبل إنترنت إكسبلورر على Windows 10، سيكون في مايكروسوفت Edge، حيث سيتم إيقاف تطبيق إنترنت إكسبلورر 11 لسطح المكتب، وسيخرج عن الدعم في 15 يونيو من العام 2022، لإصدارات معينة من Windows 10».
وتذكر الشركة أيضًا أن متصفح مايكروسوفت Edge لديه وضع IE، الذي سيمكن المستخدمين من تجربة متصفح الويب، حيث قالت «يحتوي مايكروسوفت Edge على وضع إنترنت إكسبلورر «وضع IE» مضمنًا، بحيث يمكنك الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات القديمة، المستندة إلى إنترنت إكسبلورر مباشرةً من مايكروسوفت Edge».
وفي العام الماضي، بدأت مايكروسوفت عملية قتل إنترنت إكسبلورر، حيث أنهت الشركة دعم إنترنت إكسبلورر 11، لتطبيق مايكروسوفت Teams على الويب العام الماضي، وتخطط الشركة أيضًا لقطع المتصفح عن الوصول إلى خدمات مايكروسوفت 365، في وقت لاحق من هذا العام، ولن يدعم إنترنت إكسبلورر 11 خدمات مايكروسوفت عبر الإنترنت، مثل OneDrive و Office 365 و Outlook والمزيد بدءًا من 17 أغسطس 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. توقف إنترنت إكسبلورر عن العمل منتصف 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.