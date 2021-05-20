تفاعلت 24 وكالة سيارات مع تغريدة وزارة التجارة، عن انطلاق مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ «9200» إلى الرقم المجاني «800» اعتباراً من اليوم الخميس. وغردت وكالات السيارات بوضع الأرقام الجديدة، لهواتف خدمة المستهلك المبتدئة بالرقم المجاني «800». وكانت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ألزمت وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني، لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك. يأتي ذلك حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين. وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية، التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، بقية الأنشطة التجارية.



كانت هذه تفاصيل خبر وكالات السيارات تطلق أرقامها المجانية تفاعلاً مع مبادرة التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.