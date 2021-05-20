شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وزير الخارجية: التصعيد في فلسطين ينسف كل جهود الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية إن الأحداث الأخيرة المتصاعدة والاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يُقِرُ بعدم الاستيلاء على الأرض بالقوة ويُحرِمُ كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار في العالم، جاء ذلك في كلمة المملكة بالاجتماع الطارئ للأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف وزير الخارجية: الأحداث الأخيرة المتصاعدة تقوض فرص السلام في المنطقة والعالم وكذلك تقلص فرص حل الدولتين وتعزز العنف والتطرف وتنسف كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.

وقال: لقد سبق وأن حذرت المملكة مرارا وتكرارا من أن العنف لا يجلب إلا العنف، ودوامة العنف لا تجلب إلا الخراب والدمار وتأجيج استراتيجية الصراع ونحن نستنكر بقوة كل استهداف للمدنيين وكل ممارسات أحادية واستفزازية وكل إذكاء للكراهية والتطرف والعنف من أية جهة كانت.