وزير الخارجية : العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني انتهاك خطير للقانون الدولي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان أن الأحداث الأخيرة المتصاعدة والاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ للأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يُقِران بعدم الاستيلاء على الأرض بالقوة ويُحرّمان كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار في العالم.

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