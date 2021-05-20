وفاة الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما متأثرًا بفيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

توفي الفنان المصري سمير غانم بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكذلك أصيبت زوجته دلال عبدالعزيز.

وقبل يومين قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية إن حالة الفنان سمير غانم تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة، والفترة المقبلة سوف يتبين حالته”.

وأوضح تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى معاناته منذ سنوات من فشل كلوي ازدادت صعوبته مع إصابته بالفيروس.

وتابع: “أيضًا الحالة الفنانة دلال عبدالعزيز لا تزال تحتاج أيضًا إلى متابعة، حيث تخضع للعزل داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة”.

نبذة عن سمير غانم

سمير غانم ممثل كوميدي مصري، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

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