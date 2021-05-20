الرجال أكثر إصابة بـ ارتفاع الكوليسترول من النساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشفت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، أن الرجال يصابون بمرض ارتفاع الكوليسترول في وقت مبكر عن النساء، لأن الإستروجين الأنثوي يخفض مستويات الكوليسترول في النساء قبل سن اليأس من المحيض، ولكن بالنسبة للنساء بعد سن اليأس فإنه من الممكن ارتفاع الكوليسترول في دماء النساء اللواتي لا يتناولن الإستروجين من خلال العلاج التعويضي، ولكن بشكل عام فإن الأفراد الذين يعيشون حياة خاملة يكونون أكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول في دمائهم.

الكوليسترول مصدر طاقة للجسم:

وبينت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365 “، أن الكوليسترول هو واحد من مجموعة من الدهون التي تعمل إما كمادة لبناء الخلايا، وإما كمصدر طاقة للجسم إذ يقوم الكبد بتصنيع معظم احتياجات الجسم من الكوليسترول، ولكن عند تناول الأطعمة المحتوية على الكوليسترول مثل اللحوم الحمراء فإن الكوليسترول الزائد يؤدي إلى حدوث ترسبات على جدر الشرايين، مما قد يؤدي إلى حدوث الذبحة والنوبة القلبية والسكتة المخية.

أهمية الفحص الدوري:

وأشارت إلى أن معظم المصابين بمرض ارتفاع الكوليسترول يتم تشخيصهم عندما يجري لهم الطبيب اختبار الكوليسترول كجزء من الفحص الروتيني، وعادة ينصح بعمل هذا الفحص كل خمسة أعوام إذا ليس هناك أي شكوى من ارتفاع الكوليسترول، ولكن إذا كان الشخص مصابًا بارتفاع الكوليسترول فعليه إجراء التحليل كل عام حتى يتمكن من ضبطه في الجسم لتفادي مضاعفاته.

نصائح لتجنب ارتفاع الكوليسترول:

وعن العلاج والوقاية اختتمت الدكتورة مشاعل بالقول: هناك عدة نصائح هامة، فإذا كان الشخص مدخنًا فإنه يجب عليه أولًا الإقلاع عن التدخين، فأخطار التدخين تكون أشد إذا كان الكوليسترول مرتفعًا، الحرص على ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل، إذ إن ذلك يؤدي إلى خفض الكوليسترول، تناول الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج، الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي لا تحتوي على نسبة عالية من الدهون، تجنب مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية، الحرص على الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات.

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