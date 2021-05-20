السعودية | الإمارات والبحرين تُدينان محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان بطائرة مفخخة

المناطق - واس

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اليوم عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة جازان بالمملكة من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكّدتا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الانقلابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وطالبتا في الوقت نفسه المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وهذا دليل جديد على سعي هذه الميليشيات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدتا تضامنهما الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.