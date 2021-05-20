شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. دخول المجمعات التجارية والمطاعم للمحصنين فقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البحرين عن عدة قرارات بناء على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، يبدأ تطبيقها من يوم الجمعة 21 مايو 2021 لغاية تاريخ 3 يونيو.

وتشمل القرارات الجديدة قصر دخول المجمعات التجارية للمتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي" ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط، وقصر دخول مراكز التسوق والمحلات التجارية للمتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.

متضمن الاجراءات ، حصر الخدمات الداخلية للمطاعم ودور السينما والصالونات وغيرها، للمتطعمين والمتعافين ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط، وحصر الحضور من المراجعين في مراكز الخدمة والمكاتب الحكومية على المتطعمين الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.