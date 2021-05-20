شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 1.3 مليون وكالة إلكترونية عبر "ناجز" خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل، عن إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية، خلال 4 أشهر، عبر بوابة ناجز.

وأكدت الوزارة، أن توجيه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرًا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

وأوضحت الوزارة، أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم الذهاب للوكالات والإقرارات، واختيار إصدار وكالة إلكترونياً، واختيار نوع الوكالة، ثم إضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء، ويكون مدتها عاماً بحد أقصى.