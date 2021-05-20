الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

بالأسماء.. الحرس الوطني تدعو المرشحين والمرشحات على وظائفها لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية للوظائف المعلنة سابقاً على بند التشغيل والصيانة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13هـ، حسب المواعيد المحددة لكل منهم.

إجراءات الحضور والمطابقة في الحرس الوطني

وشددت الوزارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) والالتزام بالشروط التالية:

1. إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2. إحضار عدد ( 3 ) صور شخصية.

3. الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر عدولًا عن الرغبة في الترشيح.

4. إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت.

5. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

6. إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

7. الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:30) صباحًا.

عناوين اللجان

وقالت الوزارة إنه للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم (0112525​300) تحويلة (23415) أو (23379) وبإمكان المرشحين والمرشحات الوصول إلى عنوان اللجنة من خلال البحث عن “مركز بدر الثقافي بمدينة الملك عبدالعزيز في برامج الخرائط، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.​

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