شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المعتمرون يؤدون مناسك العمرة وسط تطبيق من الإجراءات الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو عددا من المعتمرين يؤدون الطواف في صحن المطاف حول الكعبة، وفقا لمبادئ التباعد الاجتماعي، ومع ارتداء الأقنعة الواقية.

وطبق عليهم داخل المسجد الحرام، جميع الإجراءات الاحترازية، والتي كان أهمها قياس درجات الحرارة، وعمليات التعقيم، والأساور الذكية، والكمامات، وعمليات التباعد خلال أدائهم مناسك العمرة.

وفي وقت سابق ، وجهت الحج والعمرة، محمد بنتن، قطاعات الوزارة ووكالاتها وشركات العمرة برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين والمصلين، وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.