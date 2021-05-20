شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعلن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قررت وزارة التعليم، اليوم الخميس، تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام_فارس؛ اعتباراً من تاريخ 10/ 10/ 1442هـ وحتى 24/ 10/ 1442هـ؛ وفق الشروط والضوابط المعلنة.

وأعلنت وزارة التعليم شروط الابتعاث والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون المرشح حاصلًا على 5 درجات في اختبار IELTS الأكاديمي.

- أن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميًا.

- أن يكون القبول نهائيًا غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية أو لمن حصل على مؤهله من خارج المملكة شرط معادلته.

- أن يكون القبول والخطة الدراسية مترجمًا ومعتمدًا ومصدقًا من الملحقية التعليمية، شرط ألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد 9 ساعات.

- أن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية إضافة إلى البحث والرسالة.

- أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درج الماجستير والدكتوراه.

شروط برنامج الإيفاد للدراسة بالداخل لشاغلي الوظائف التعليمية، جاءت كالآتي:

- أن يكون القبول نهائيًا غير مشروط.

- إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا بحيث لا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات، على ألا يتعدى كامل مدرة الدراسة عن 4 فصول دراسية للماجستير وستة فصول دراسية للدكتوراه.

- لا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرًا وفقًا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية، كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص، باستثناء من كانت دراسته وفق برنامج صباحي (انتظام) وتم تنفيذه في الفترة المسائية لظروف الجائحة، شرط إرفاق إفادة معتمدة من عمادة الدراسات العليا.

- أن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها، والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه.

- ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة ويتم التعهد اللازم على المرشح بذلك