الأرصاد تتوقع «طقس الجمعة»: أمطار رعدية على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الجمعة، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة.

كما توقع المركز، أن تكون السماء غائمة جزئيا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية وتتخللها خلايا سحب ركامية رعدية ممطرة.

وتنشط الرياح على الاجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة، بالدرجة المئوية: