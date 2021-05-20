وزارة الصحة: إصابات كورونا الحرجة 1365.. والنشطة 8629

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1365 حالة، مقارنة بأمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 1372 حالة.

وذكرت وزارة الصحة -عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا كبيرًا حيث تم تسجيل 8629 حالة، مقارنة بأمس الأربعاء حيث تم تسجيل 8367 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1055 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 437569، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 421726، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7214 حالة.