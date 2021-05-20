شرطة جازان: ضبطنا 70 شخصًا في تجمع مخالف لإجراءات كورونا

ضبطت شرطة منطقة جازان تجمع مخالف لإجراءات كورونا، ضم 70 شخصًا في أحد المنازل بقرية الدغارير في محافظة صامطة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، إن الجهات المختصة بشرطة محافظة صامطة ضبطت (70) شخصًا في أحد المنازل بقرية الدغارير، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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