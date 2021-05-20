6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تصدر منطقة الرياض لإصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 381 إصابة، من إجمالي 1330 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 350 حالة، والشرقية 161 حالة، والمدينة المنورة 115 حالة، وعسير 77 حالة، وجازان 72 حالة، وتبوك 41 حلة، وحائل 32 حالة، ونجران 27 حالة، والباحة والحدود الشمالية 13 حالة لكل منها، والجوف 7 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1055 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 437569، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 421726، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7214 حالة.

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