الحسابات المصرفية الإلكترونية والتقليدية.. البنك المركزي السعودي يوضح الفرق

بيّن البنك المركزي السعودي "ساما" الفرق بين الحسابات المصرفية الإلكترونية والحسابات المصرفية التقليدية.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أنه مع تزايد التعاملات المالية المصرفية الإلكترونية، استوجب على البنوك ابتكار حلول مصرفية إلكترونية تكون جزءًا من حسابتها التقليدية.

وأضاف ساما أن هناك بنوكًا تتيح للعميل التعامل معها من خلال نسخة إلكترونية يمكن الوصول إليها عبر موقعها على شبكة الإنترنت أو تطبيقها الهاتفي، وتتوفر معها خدمات متنوعة تسهم في خفض كلفة العمالة المخصصة لخدمة العملاء في الفروع البنكية وزيادة الفاعلية نظرًا لعدم الحاجة للتقيّد بوقت أو مكان معين.

وأوضح البنك المركزي أن الحسابات المصرفية الإلكترونية هي حسابات افتراضية يتم إنشاؤها على المواقع الإلكترونية للمؤسسات المالية بهدف التمكن من تنفيذ خدمات مثل تحويل واستلام الأموال أو سداد الفواتير، ويستطيع العميل إجراء جميع معاملاته المالية من خلالها مستخدمًا معلومات سرية تتيح له الوصول إلى حسابه.

وكشف البنك المركزي عن مميزات الحسابات المصرفية الإلكترونية والتقليدية حيث تتمثل مزايا الحسابات الإلكترونية فيما يلي:

- توفير وقت العميل وجهده في إتمام معاملاته

- تسوية المعاملات وإتمام الصفقات إلكترونيًّا

- إمكانية تحويل أو استلام المبالغ أو سداد الفواتير المحلية إلكترونيا

- إدارة العميل لحساباته وإنجاز معاملاته عبر شبكة الإنترنت في أي وقت ومكان

- إمكانية شحنها أو ربطها بحساب البطاقة الائتمانية أو الحساب البنكي التقليدي

- تحويل الأموال إلكترونيًّا عبرَ الهواتف وأجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى زيارة المصرف

بينما أوجز "ساما"، مزايا الحسابات المصرفية التقليدية في توفير دفتر شيكات وتوفير بطاقة حسم إلكترونية للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي ومعالجة المستندات التقليدية، فضلًا عن أنها مقبولة على نطاق واسع، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب نقدًا وإمكانية استخدام بطاقة الحسم الإلكتروني في التسوق الإلكتروني.